〔人民币汇率〕5月实际有效汇率环比上涨2.07%,创数据公布来新高--BIS

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透北京6月18日电---国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2012年5月人民币实际有效汇率指数为109.72,较4月环比上涨2.07%,并创下1994年该数据公布来的新高.
国际清算银行的数据并显示,5月人民币名义有效汇率指数为106.06,环比小升0.88%,同时也创下2009年4月以来新高,
中国央行2012年在汇率改革上又迈进一步.自4月16日起,将银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一.[ID:nST0512623]
中国央行自2005年7月21日启动人民币汇率形成机制改革;2007年5月21日将人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之三扩大到千分之五;2010年6月,中国央行重启汇改,令人民币兑美元汇价摆脱近两年的盘整之势开始震荡上行,2011年全年累计升值4.70%.(完)
参看详情,请点选国际清算银行网站(here)
--发稿 曹巍浩/李宏薇; 审校 曾祥进
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。