〔人民币汇率〕5月实际有效汇率环比上涨2.07%,创数据公布来新高--BIS

路透北京6月18日电---国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2012年5月人民币实际有效汇率指数为109.72,较4月环比上涨2.07%,并创下1994年该数据公布来的新高.

国际清算银行的数据并显示,5月人民币名义有效汇率指数为106.06,环比小升0.88%,同时也创下2009年4月以来新高,

中国央行2012年在汇率改革上又迈进一步.自4月16日起,将银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一.[ID:nST0512623]

中国央行自2005年7月21日启动人民币汇率形成机制改革;2007年5月21日将人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之三扩大到千分之五;2010年6月,中国央行重启汇改,令人民币兑美元汇价摆脱近两年的盘整之势开始震荡上行,2011年全年累计升值4.70%.(完)

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