《汇市简讯》英镑/日圆今日料有出色表现

0107GMT * 英镑/日圆今日料有出色表现,与其它日圆交叉盘一同走坚 * 亚洲时段从123.92升向124.62 * 脱离前期阻力位,即一目均衡基准线及200日移动均线 * 基准线在123.81,移动均线在124.01 * 这些水准目前被视为支撑位 * 关注125.00,上方的停止位,下道支撑位在126上方.(完) --编译 张涛;审校 戴素萍