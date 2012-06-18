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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 09:42 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--6月18日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    6/18      深   天壕节能   300332         8,000         8.18       51.13      国泰君安  6/21
    6/19      深   兆日科技   300333        *2,800       *23.00      *31.51      平安证券  6/25
    6/21      深   亿 利 达   002686   不超过2,267        --           --        国金证券  6/27
    6/21      深   津膜科技   300334   不超过2,900        --           --        中信建投  6/27
   *6/27      沪   中信重工     --    不超过68,500        --           --        中德证券  7/2
                                                                                 中信证券

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日           
 *6/19    深    华虹计通  (300330.SZ)    *2,000         15.00        35.71     东方证券  
 *6/19    深    宜安科技  (300328.SZ)    *2,800         12.80        30.99     安信证券  
 *6/19    深    海伦钢琴  (300329.SZ)    *1,677         21.00        42.86     安信证券   

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 张喜良

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