《中国已公布新股发行上市日程表》--6月18日

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/18 深 天壕节能 300332 8,000 8.18 51.13 国泰君安 6/21 6/19 深 兆日科技 300333 *2,800 *23.00 *31.51 平安证券 6/25 6/21 深 亿 利 达 002686 不超过2,267 -- -- 国金证券 6/27 6/21 深 津膜科技 300334 不超过2,900 -- -- 中信建投 6/27 *6/27 沪 中信重工 -- 不超过68,500 -- -- 中德证券 7/2 中信证券 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 *6/19 深 华虹计通 (300330.SZ) *2,000 15.00 35.71 东方证券 *6/19 深 宜安科技 (300328.SZ) *2,800 12.80 30.99 安信证券 *6/19 深 海伦钢琴 (300329.SZ) *1,677 21.00 42.86 安信证券 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 张喜良
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。