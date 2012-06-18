《汇市简讯》新西兰元/日圆突破200日移动均线,有望继续走高

0113GMT * 新西兰元/日圆今日表现出色,随其它日圆交叉盘上涨 * 亚洲时段从62.34涨至62.85,突破200日移动均线62.63 * 在63.15上方可能更加看多,5月10日高点为63.14 * 上次在200日均线上方亦是在5月10日 * 若突破63.15,有望测试63.70(完) --编译 张涛;审校 戴素萍