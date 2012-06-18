《汇市简讯》澳元/日圆涨向200日移动均线

0117GMT * 澳元/日圆今日走高,随其它日圆交叉盘上涨 * 从79.85涨至80.27 * 有望测试200日均线 * 移动均线在80.70,自5月初以来一直在均线下方 * 英镑/日圆和新西兰元/日圆已突破200日均线 * 在80.50下方有一些阻力,上方和80.70及81.00有停止单(完) --编译 张涛;审校 龚芳