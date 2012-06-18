〔全球金市〕金价终止六日连涨走低,希腊大选结果打压黄金避险魅力

香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透新加坡6月18日电---黄金周一下跌,为七个交易日来首次,此前
希腊支持金援的党派在大选中获胜,该国退出欧元区的风险消退,从而削弱黄金的避险魅力.
七国集团(G7)对投票结果感到宽心,称"希腊留在欧元区的同时履行承诺符合所有人的利益."[ID:nSB1614712].
尽管金价周一下挫,但黄金6月迄今仍上涨了逾3%,投资者看似仍对于希腊大选后的欧元区局势感到不安,因西班牙和意大利借贷成本高企,且欧债危机持续对全球经济构成威胁.
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。