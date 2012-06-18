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市场报道 | 2012年 6月 18日 星期一 09:30 BJT

〔全球金市〕金价终止六日连涨走低,希腊大选结果打压黄金避险魅力

路透新加坡6月18日电---黄金周一下跌,为七个交易日来首次,此前

希腊支持金援的党派在大选中获胜,该国退出欧元区的风险消退,从而削弱黄金的避险魅力.

七国集团(G7)对投票结果感到宽心,称"希腊留在欧元区的同时履行承诺符合所有人的利益."[ID:nSB1614712].

尽管金价周一下挫,但黄金6月迄今仍上涨了逾3%,投资者看似仍对于希腊大选后的欧元区局势感到不安,因西班牙和意大利借贷成本高企,且欧债危机持续对全球经济构成威胁.

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