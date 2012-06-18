《汇市简讯》美元/菲律宾披索脱离低点,预计阻力位在42.30

0138GMT * 美元/菲律宾披索可能在42.30下方吸引新的卖盘 * 开盘跌至42.10,但随即因获利回吐而升向42.19 * 在涨至1.2748高点之后,欧元/美元面临卖压,提供支撑 * 美元兑菲律宾披索最新报42.18-42.20,一个月期NDF报42.24-42.31(完) --编译 张涛;审校 龚芳