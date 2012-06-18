《汇市简讯》欧元/美元涨势消退,欧元/日圆卖盘带来压力

0153GMT * 欧元/美元目前承压,因投资者出脱稍早建立的多头头寸 * 标准普尔指数期货仅上涨0.31%,因欧元区忧虑仍在 * 日本进口商卖出欧元/日圆的传言令欧元/美元承压 * 在1.2640下方的小型停止单可能成为焦点(完) --编译 张涛;审校 吴云凌