《汇市简讯》美元/坡元走势受投资机构卖盘压制

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
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* 美元/坡元一如预期填补缺口升向1.2700,盘初曾跌至1.2650
* 在纽约收盘价1.2708下档,挂有美国投资机构的新卖单
* 交易商关注希腊组建新政府;若出现更多积极迹象,美元/坡元将跌向1.2500
* 美元/坡元最新报1.2696-1.2701,波动区间在1.2650-1.2702.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
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