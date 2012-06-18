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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 10:16 BJT

《汇市简讯》美元/坡元走势受投资机构卖盘压制

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* 美元/坡元一如预期填补缺口升向1.2700,盘初曾跌至1.2650

* 在纽约收盘价1.2708下档,挂有美国投资机构的新卖单

* 交易商关注希腊组建新政府;若出现更多积极迹象,美元/坡元将跌向1.2500

* 美元/坡元最新报1.2696-1.2701,波动区间在1.2650-1.2702.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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