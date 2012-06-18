〔中国新债〕中铝公司周二将发行60亿元超短期融资券,期限三个月

路透北京6月18日电---中国铝业公司周一公告称,将于周二(19日)在银行间债市簿记建档 发行60亿元人民币超短期融资券,期限三个月(90天). 中铝公司为上市公司中国铝业股份有限公司( 2600.HK )( 601600.SS )的母公司. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中国铝业公司 450 60 3 6/19簿记建档 中国银行 AAA 6/20 6/21 民生银行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所(here) --发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进