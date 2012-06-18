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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 10:05 BJT

〔中国新债〕中铝公司周二将发行60亿元超短期融资券,期限三个月

路透北京6月18日电---中国铝业公司周一公告称,将于周二(19日)在银行间债市簿记建档
发行60亿元人民币超短期融资券,期限三个月(90天).

  中铝公司为上市公司中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)的母公司.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国铝业公司   450      60      3   6/19簿记建档   中国银行     AAA        6/20       6/21
                                                    民生银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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