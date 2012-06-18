《中国重要政经日程》--6月18日

=============================今日重要政经日程==========================

6/18(一)

--中国国家主席胡锦涛出席二十国集团领导人第七次峰会.二十国集团领导人第七次峰会于18日至19日在墨西哥滨海城市洛斯卡沃斯举行.

=============================近日重要政经日程==========================

6/20(三)

--2012首届中国品牌领袖峰会在北京举行.

--决策者主办的第五届亚洲船油论坛在香港举行,至周四.

6/21(四)

--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.

--贸促会主办的2012中外服务贸易企业洽谈会在北京举行,至周五.

6/28(四)

--首届广州金交会中小企业融资论坛在广州举行.

--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.

6/30(六)

*--中国反垄断法实施细则研讨会在北京召开.

7/6(五)

--2012年中国企业家论坛夏季高峰会在武汉举行,至8日.

8/20(一)

*--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.

8/26(日)

--第十五届成长中国高峰年会在北京举行.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)