《中国重要政经日程》--6月18日

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
=============================今日重要政经日程==========================
6/18(一)
--中国国家主席胡锦涛出席二十国集团领导人第七次峰会.二十国集团领导人第七次峰会于18日至19日在墨西哥滨海城市洛斯卡沃斯举行.
=============================近日重要政经日程==========================
6/20(三)
--2012首届中国品牌领袖峰会在北京举行.
--决策者主办的第五届亚洲船油论坛在香港举行,至周四.
6/21(四)
--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.
--贸促会主办的2012中外服务贸易企业洽谈会在北京举行,至周五.
6/28(四)
--首届广州金交会中小企业融资论坛在广州举行.
--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.
6/30(六)
*--中国反垄断法实施细则研讨会在北京召开.
7/6(五)
--2012年中国企业家论坛夏季高峰会在武汉举行,至8日.
8/20(一)
*--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.
8/26(日)
--第十五届成长中国高峰年会在北京举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 李文科
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。