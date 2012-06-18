修正:〔希腊政经〕支持纾困计划的党派赢得大选,寻求组建联合政府

(更正:内文第二段..."周六"大选...因译文有误,应更正为"周日")

* 保守派赢得议会微弱多数席位

* 必须与泛希社运组建联合政府

* 选举结果给市场带来宽慰

路透雅典6月18日电---希腊支持国际纾困计划的党派在议会选举中击败左翼政党后,将于周一开始组建新政府.这一选举结果避免了希腊退出欧元区的前景,并给全球市场带来宽慰.

希腊保守派新民主党领袖萨马拉斯(Antonis Samaras)呼吁民众给予广泛支持.新民主党在周日大选中击败了左翼激进联盟党,后者曾威胁称要取消希腊援助协议,与提供金援国家处于对立面.

"目前不能浪费时间,"萨马拉斯在雅典向记者表示,当时高声叫喊的支持者挥舞着蓝色的党旗."一个救助全国的政府必须促进经济成长,并确保希腊结束最坏的时期,"他说.

99%的计票结果显示,新民主党赢得29.7%的选票,领先于得票率27%的左翼激进联盟党.萨马拉斯将需要得到泛希腊社会主义运动(泛希社运,PASOK)的支持才能组建新政府.

由于得票第一的党派可获得50个席位的奖励,这一结果将让新民主党和泛希社运在300个席位的希腊议会中共占据162席,可组建承诺广泛实施1,300亿欧元(1,640亿美元)希腊纾困计划的执政联盟.

泛希社运党称,希望结成包括左翼激进联盟党在内的广泛联盟,但最重要的还是组建政府,为困扰希腊和全球金融市场的政治不确定性画上句号.

泛希社运党官员告诉路透,该党周一将举行会议,决定以何种方式支持萨马拉斯--是完全参与政府,还是在议会中与联盟持相同的投票立场.

欧元区伙伴国或将助希腊新政府一臂之力,德国外长暗示,可能允许希腊花更多时间来执行减支措施.

但多数分析师认为,即便是这样,希腊或许也无望履行承诺.希腊经济深度衰退目前进入第五个年头.

左翼激进联盟党领导人、现年37岁的齐普拉斯明确表示,该党当前成为主要的反对党,誓言将继续抵制外界援助,并迟早会取得政权.

"很快,左翼将会掌权,"齐普拉斯承认竞选失败后在雅典表示."明天我们会再战."

分析师称,支持援助的政党联盟恐怕维持不了多长时间,因为一方面他们的选民支持率仅略高于40%,另一方面债权人迫使希腊实施更多撙节措施,而民众已经承受不起.(完)