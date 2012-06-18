修正:〔希腊政经〕支持纾困计划的党派赢得大选,寻求组建联合政府

中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
(更正:内文第二段..."周六"大选...因译文有误,应更正为"周日")
* 保守派赢得议会微弱多数席位
* 必须与泛希社运组建联合政府
* 选举结果给市场带来宽慰
路透雅典6月18日电---希腊支持国际纾困计划的党派在议会选举中击败左翼政党后,将于周一开始组建新政府.这一选举结果避免了希腊退出欧元区的前景,并给全球市场带来宽慰.
希腊保守派新民主党领袖萨马拉斯(Antonis Samaras)呼吁民众给予广泛支持.新民主党在周日大选中击败了左翼激进联盟党,后者曾威胁称要取消希腊援助协议,与提供金援国家处于对立面.
"目前不能浪费时间,"萨马拉斯在雅典向记者表示,当时高声叫喊的支持者挥舞着蓝色的党旗."一个救助全国的政府必须促进经济成长,并确保希腊结束最坏的时期,"他说.
99%的计票结果显示,新民主党赢得29.7%的选票,领先于得票率27%的左翼激进联盟党.萨马拉斯将需要得到泛希腊社会主义运动(泛希社运,PASOK)的支持才能组建新政府.
由于得票第一的党派可获得50个席位的奖励,这一结果将让新民主党和泛希社运在300个席位的希腊议会中共占据162席,可组建承诺广泛实施1,300亿欧元(1,640亿美元)希腊纾困计划的执政联盟.
泛希社运党称,希望结成包括左翼激进联盟党在内的广泛联盟,但最重要的还是组建政府,为困扰希腊和全球金融市场的政治不确定性画上句号.
泛希社运党官员告诉路透,该党周一将举行会议,决定以何种方式支持萨马拉斯--是完全参与政府,还是在议会中与联盟持相同的投票立场.
欧元区伙伴国或将助希腊新政府一臂之力,德国外长暗示,可能允许希腊花更多时间来执行减支措施.
但多数分析师认为,即便是这样,希腊或许也无望履行承诺.希腊经济深度衰退目前进入第五个年头.
左翼激进联盟党领导人、现年37岁的齐普拉斯明确表示,该党当前成为主要的反对党,誓言将继续抵制外界援助,并迟早会取得政权.
"很快,左翼将会掌权,"齐普拉斯承认竞选失败后在雅典表示."明天我们会再战."
分析师称,支持援助的政党联盟恐怕维持不了多长时间,因为一方面他们的选民支持率仅略高于40%,另一方面债权人迫使希腊实施更多撙节措施,而民众已经承受不起.(完)
--编译 肖群英/艾茂林;审校 张明钧/丁琦
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交