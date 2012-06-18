《中国2012年地方债发行中标明细表》--6月18日

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ============================================================= 一期 6/15 3 2.76% 206 1.47 ============================================================= 合计 206 地方政府自行发债: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ============================================================= 无 ============================================================= (完) --整理 冉莹; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。