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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 10:38 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比在9450上方买兴良好

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* 美元/印尼卢比在9450上方持坚,因本地美元流动性仍然紧张

* 在银行间市场交投于9450-9470

* 印尼央行在开盘时少量抛售

* 市场关注财政部标售公债

* 印尼央行周三将继续标售美元存款,料逐渐缓和美元短缺现象

* 美元/印尼卢比最新报9440-9470,一个月期NDF报9490-9520(完)

--编译 张涛;审校 龚芳

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