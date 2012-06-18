《汇市简讯》美元/印尼卢比在9450上方买兴良好

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
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* 美元/印尼卢比在9450上方持坚,因本地美元流动性仍然紧张
* 在银行间市场交投于9450-9470
* 印尼央行在开盘时少量抛售
* 市场关注财政部标售公债
* 印尼央行周三将继续标售美元存款,料逐渐缓和美元短缺现象
* 美元/印尼卢比最新报9440-9470,一个月期NDF报9490-9520(完)
--编译 张涛;审校 龚芳
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