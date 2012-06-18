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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 10:31 BJT

〔中国新债〕中粮集团周二将发行50亿元超短期融资券,期限九个月

路透北京6月18日电---中国最大的粮食贸易、农产品及食品加工企业--中粮集团有限公司
周一公告称,将于周二(19日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券,期限九
个月(270天).

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中粮集团       300      50      9   6/19簿记建档   工商银行     AAA        6/20       6/21
                                                    交通银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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