〔中国新债〕中粮集团周二将发行50亿元超短期融资券,期限九个月

路透北京6月18日电---中国最大的粮食贸易、农产品及食品加工企业--中粮集团有限公司 周一公告称,将于周二(19日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券,期限九 个月(270天). 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中粮集团 300 50 9 6/19簿记建档 工商银行 AAA 6/20 6/21 交通银行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所(here) --发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进