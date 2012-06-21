(重温稿)〔加拿大经济〕5月通胀料将大幅放缓,减轻央行升息压力

路透基点：汇源果汁寻求1.5亿欧元融资--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
* 事件:加拿大5月消费者物价指数(CPI)
* 时间:6月22日1230GMT
* 整体CPI预估料较上月增0.1%,年率为1.5%
* 核心通胀率料降至1.9%
路透渥太华6月15日电---加拿大数据料将显示,该国5月消费者物价通胀年率料将从4月的2.0%放缓至1.5%.加拿大央行的压力将为之减少,得以把焦点放在欧债危机的可能影响.
根据路透调查的分析师平均预估中值,扣除汽油及其他波动项目的核心通胀率,料将从2.1%更逐步缓降至1.9%.
分析师预估,消费者物价指数较上月料仅增加0.1%,此前三个月每月均是大幅上升0.4%.4月时该指数大增要归因于油价跳升了3.2%.
分析师表示,5月通胀大多放缓的迹象将反映出油价温和下跌.
"我们预计连月上涨的情况在5月就会中止,"加拿大皇家银行助理首席分析师Paul Ferley说.该行认为物价在5月将维持不变.
Ferley说,换算成年率,5月能源价格料下降1.1%."这将是2009年10月以来能源价格年率首度下滑."他说.
若此项有关5月通胀的预估准确,加拿大央行立场下月可望更加软化,或者完全收回其有关升息的言论.
隔夜指数互换的收益率BOCWATCH显示,交易商认为今年12月之前,央行降息的机率超过50%.7月降息的机率有15.9%.
相反地,在5月30日的一项路透调查中,分析师仍认为央行接下来会采取的行动是升息.平均预估中值为在2013年第一季时升息25基点.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
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