《热点透视》港交所22亿美元收购伦敦金属交易所的风险不容小觑

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 洪曦

路透香港6月15日电---香港交易所正在大力拓展大宗商品业务.此番收购伦敦金属交易所(LME)的价格,是后者经新收费调整后2011年获利的58倍.在主要股票交易业务之外,港交所的确需要寻求分散经营,但激烈的竞购过程却使其为了多元化发展而付出高昂代价.

对于香港交易所而言,购入英国这家老牌金属交易所是一个非比寻常的举动,而先前重心一直放在股票和本地独占地位的港交所,在提高LME效率方面恐难有太大作为.提高收费也同样是一道难题.伦敦金属交易所为会员制,这些会员强迫LME保持低交易费.香港方面已承诺未来几年内不会提高交易费用,并将保留公开叫价交易,不会以更低成本的电子交易取而代之.

这意味着,这起交易将取决于从中国吸引新的客户.不过这要看中国政府的意愿,而不是香港.虽说中国占全球金属消费量的40%,但伦敦金属交易所的成交量中,估计仅有20%是中国相关的交易.中国当局也许希望先行发展上海商品交易所,直到高层认为中国机构的风险控制能力符合国际水准为止.

这笔交易将会提高港交所的负债水平,其由此承担的新债务将有17亿美元.与此同时,该所的主营交易业务正受到成交量减少的困扰.香港交易所第一季度获利较去年同期下跌了7%.该机构的派息比率为90%,比例很高,而同时仍要进行许多投资,不仅包括帮助伦敦金属交易所构建新的清算系统,还包括自身业务现代化,这些成本在2亿美元左右.

香港交易所或许认为趁着市场动荡进行交易,更有可能以不错的价格取得优质资产.不过这次收购价真的不算便宜.收购伦敦金属交易所,也许会有助于淡化港交所的地方性色彩,但是很难看出这对增强股东价值有什么帮助.(完)