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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 10:40 BJT

《汇市简讯》尽管面临卖单,但人民币NDF走势仍保持谨慎

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* 据称美国和法国账户卖出6个月和3个月美元/人民币NDF

* 银行间市场交投清淡,有中等规模的卖单

* 如果美联储考虑推出第三轮量化宽松,则不断缩小的1年-1个月人民币NDF利差将变阔(完)

--编译 张涛;审校 杜明霞

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