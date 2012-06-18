〔中欧关系〕中国国家主席胡锦涛访问丹麦隐现关注格陵兰岛矿产资源

路透哥本哈根6月16日电---中国国家主席胡锦涛对丹麦的三日访问表面上可能是有关签署数十亿价值的商业协议,但其对于丹麦格陵兰巨大矿产财富的企图可能也不容忽视.

格陵兰是丹麦的一个自治领地,拥有一些世界上最大的稀土元素矿床,这是具有重要战略意义的金属,中国近乎对其垄断.这个北大大西洋岛屿也毗邻因北极融化而变得愈发重要的海上航道,并且美国在格陵兰西北部建有一个空军基地.

这或许解释了未何中国这个世界上人口最多国家的领导人决定拿出三天的时间访问丹麦.丹麦人口数量仅有560万.

格陵兰大学副研究员Damien Degeorges表示,"胡锦涛来访并不只是要看看小美人鱼铜像,"其指的是根据安徒生童话铸塑的小青铜雕像.

这是两国建交62年以来中国国家主席首次到丹麦进行国是访问,而就在不到两个月前,中国国务院总理温家宝曾访问过冰岛,引起外界愈发质疑中国对北极的意图何在.

丹麦和中国公司签署了约30亿美元的出口和投资协议,包括丹麦啤酒商嘉士伯(Carlsberg)(CARLb.CO)将在中国建造一座巨大的酿酒厂,以及马士基(Maersk)(MAERSKb.CO)欲扩大中国宁波码头.

两国官员周六也签署了11项协议,涵盖领域从卫生到气候、食品和渔业.

胡锦涛在同丹麦首相Helle Thorning-Schmidt会谈之前表示,"这表明我们高度重视与丹麦的关系,".此次会谈涉及欧洲经济危机到中国对叙利亚立场等一系列议题.

美国图勒(Thule)空军基地有时被称为"美国国防的耳目".随着中国对北极的兴趣不断增加,且该国矿业公司正在探勘格陵兰的铁、铜和黄金资源.格陵兰岛可能成为中美两国利益的相交点.

丹麦官员试图打消有关胡锦涛此次访问最终目的是格陵兰资源的臆测.

"北极问题不在此次访问的议程之中,"丹麦外交部发言人Jean Ellermann-Kingombe表示.(完)