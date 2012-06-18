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债券 | 2012年 6月 18日 星期一 12:01 BJT

《中国国债发行日程表》--6月18日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:  
  
发债主体   规模     期限     票面利率     债券类型      发行时间   上市时间  
       (亿元人民币)  
============================================================================ 
财政部     *300     10年    *周三招标   记账式国债      *6/21-6/25  *6/27
                       (为今年第九期续发,票面利率3.36%)
财政部     *269.4    1年     *2.15%     记账式国债       6/14-6/18   6/20  
财政部      150    九个月    *2.27%     记账式国债       6/18-6/20   6/25
                           (加权中标收益率)   
财政部      --      30年       --       记账式国债       6/27  
财政部      --       7年       --       记账式国债       7/11  
财政部      --      10年       --       记账式国债       7/18  
财政部      --       3年       --       记账式国债       7/25  
财政部      --       7年       --       记账式国债       8/8  
财政部      --       5年       --       记账式国债       8/15  
财政部      --      10年       --       记账式国债       8/22  
财政部      --       7年       --       记账式国债       9/5  
财政部      --       3年       --       记账式国债       9/12  
财政部      --      10年       --       记账式国债       9/19  
财政部      --       7年       --       记账式国债       10/10  
财政部      --       1年       --       记账式国债       10/17  
财政部      --      10年       --       记账式国债       10/24  
财政部      --       7年       --       记账式国债       11/7  
财政部      --       5年       --       记账式国债       11/21  
财政部      --       3年       --       记账式国债       12/5  
财政部      --      10年       --       记账式国债       12/12  
  
2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:  
  
发债主体        规模      期限   票面利率  债券类型     发行时间  上市时间  
             (亿元人民币)  
============================================================================  
青岛等七省市    206       3年    *2.76%    地方政府债   *6/18-6/19  *6/21
青岛等七省市    210       5年    6/29招标  地方政府债      --        --
============================================================================    
 注:1、*代表新增  
    2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完)  
  
  --整理 冉莹; 审校 边竞

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