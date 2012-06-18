更正:《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币走势谨慎,尽管希腊大选结果构成利好

(更正:译文有误,内文最后一段改为"等着看欧洲时段的表现",非"等待欧洲市场开盘可能带来的大力提振")

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IFR 6月18日电--美元兑日圆以外亚洲货币温和走跌,此前希腊支持援助措施的新民主党赢得大选[ID:nSB1614944],构成利好.

欧元兑美元较上周五纽约收盘位一度上涨逾一个大点,但随后便回吐这波涨幅的五分之三.

亚洲市场不出所料在早盘交易中表现谨慎.亚洲股市表现不错,但仅仅是因为上周未能追随美股走高的补涨行情.

本周将举行G7峰会和欧洲央行会议.下周将举行至关重要的欧盟会议,许多人士预计,欧盟会议将采行超组建银行业联盟行进的大胆举措.

目前亚洲市场似乎持观望状态,等着看欧洲时段的表现.(完)