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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 17:28 BJT

〔德国数据〕6月ZEW经济景气判断指数骤降,降幅为1998年10月以来最大

路透德国曼海姆6月19日电---周二公布的一项调查显示,6月德国分析师和投资者信心下滑,且下降速度创下1998年10月以来最快,因西班牙银行业形势恶化,另外调查时希腊选举结果尚未出炉,其不确定性亦打击信心.

德国6月ZEW经济景气判断指数从5月的正10.8降至负16.9,远低于路透调查访问的42位分析师预估的4.0.

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