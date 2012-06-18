〔中国经济〕审计署公布利用国外贷援款项目等审计结果,存在套取、挪用等

路透北京6月18日电---中国国家审计署周一公布利用国外贷援款项目等审计结果,发现存在项目资金管理使用方面的问题,如套取、挪用、滞留项目资金、配套资金未及时到位等.

审计署网站刊登的有关部门负责人答记者问指出,实施过程中还存在项目工程建设与管理方面的问题,如未严格执行建设程序存在未批先建现象、未按设计内容施工、监理不到位、工程招投标不合规、工程转分包等;以及在财务管理方面的问题,如会计核算不规范、施工单位票据不合规、账务处理不准确等.

"利用国外贷援款项目实质上和其他政府投资项目没有本质区别,只是项目投资中包含了一部分由国外贷援款机构或外国政府提供的资金.因此其实施过程中存在的主要问题也和其他投资项目一样."负责人称.

审计署周一发布99个利用国外贷援款项目2010年度财务收支及项目执行情况审计结果公告和34个已完工环保领域利用国外贷款项目绩效审计结果公告.

负责人称,总的来说利用国外贷援款项目的管理和执行比较规范,尤其是外资部分,主要体现项目选择比较严格,利用国外贷援款立项程序、控制环节、可行性研究要求比较明确,审核相对较严;项目设备物资采购比较规范,世界银行、亚洲开发银行等相关贷援款机构都有一套较为完备的采购制度和控制程序;项目管理水平相对较高.

但他也提到,利用国外贷援款项目在执行中也还存在一些问题.究其原因一是部分项目执行层级较多,增加了管理难度,特别是一些下级项目单位的管理水平可能要差一些;有的项目管理和执行机构及人员变动比较频繁,人员素质和培训都跟不上要求;加之有的项目本身比较繁杂,涉及地区多,建设内容庞杂,都在一定程度上影响了项目的管理与执行.

负责人提到,审计后,相关部门都采取措施进行整改,包括收回资金等,加强资金管理;加强对施工、监理等第三方的监管,补办相关建设审批手续等;以及调整和更正账务处理,加强对相关人员的培训与管理,建立健全有关规章制度.对涉及个人违法违规的问题,依法追究个人行政或刑事责任.

对利用国外贷援款项目进行审计监督是审计机关的一项法定职责.一般来讲,对于利用国外贷援款项目从开始实施到最后完工,每年都会安排对当年项目财务收支及项目执行情况进行例行审计.近几年,审计署每年大约对100个左右由中央单位执行或组织执行的利用国外贷援款项目进行审计,重点审查项目当年的财务收支和执行情况,包括财务收支的真实合法性、项目执行进度、贷援款协定的遵守情况等.(完)

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