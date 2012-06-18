〔中国经济〕汛期将通过补贴等手段促进蔬菜等农产品价格稳定--发改委

路透北京6月18日电---中国国家发展和改革委周一发布通知称,为防止物价反弹,应加强汛期蔬菜等农产品价格调控监管工作,一旦遭遇恶劣天气及自然灾害,需及时启动应急预案,通过补贴等手段,降低农产品流通成本,促进价格稳定.

刊登在发改委网站的通知指出,应急预案还包括通过投放储备、组织货源,增加市场供应;已建立价格调节基金制度的地方要积极发挥基金作用;已建立平价商店的地区,要充分发挥平价商店作用,采取临时性增加补贴等措施,不得跟风涨价.

同时,针对汛期恶劣、自然灾害可能造成的生产损失,通知要求,一旦蔬菜大棚、禽畜栏舍等农业生产设施大面积受损,要及时通过价格调节基金补贴等手段,帮助农民尽快恢复生产,着眼后期保障蔬菜等农产品供应和价格稳定.

此外,通知还强调,各地价格主管部门要加大汛期价格监督检查力度,增加市场价格巡查,积极防范和严厉打击趁机哄抬价格、囤积居奇、价格欺诈等扰乱正常价格秩序的行为和各种乱涨价、乱收费等价格违法行为,对典型案件予以公开曝光.

此前数据显示,5月居民消费价格指数(CPI)同比升3.0%,创下近两年新低,而工业生产者价格(PPI)更跌至30个月的低点.预计通胀回落趋势将延续到三季度.[ID:nSB1599738](完)

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