《交易视点》中国转债相对配置价值增加,但不宜追涨--中金

路透北京6月19日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，中国可转债的相对配置价值增加，但不建议追涨，在股市调整、新券上市过程中积极增持。

其中,重工、电力转债仍是配置重点；个券方面，基于对转债估值和正股业绩高成长故事，更强调国投转债的配置价值；国电转债则最适合把握短期交易性机会。

**策略观点**

上周，电力转债大幅上涨，并激发市场热情，歌华、深机、中海等低价个券也跟随上涨，无视正股的疲软。大盘转债不出意外，在正股调整和弹性新券上市双重压力下，表现继续低迷。

我们多次阐述，转债市场配置需求增强，债基净申购、债券投资者平衡资产配置等带来需求资金。行情至此，重新审视转债市场所处的状况，关键要素包括：

1、股市还难有系统性机会，但流动性改善之下结构性机会增多，月底前略偏谨慎，中期偏乐观；

2、债市机会成本仍存在，但大为降低；

3、转债市场估值已经不便宜，需求支撑下将得以维持。

对此，我们有几点建议：第一，相对配置价值增加判断不改，但不建议追涨，在股市调整、新券上市过程中积极增持；

第二，大盘转债表现取决于股市有无系统性机会，目前建议保持基本配置；

第三，重工、电力转债仍是配置重点；

第四，歌华、深机、中海等低价个券不应过于激进，下跌空间不大，但追涨面临的机会成本风险大；

第五，巨轮等小盘个券持有价值已经不大。

**热点个券**

电力转债：电力转债是我们之前建议重点配置的板块。但行情到来的迅猛程度明显超预期，且我们之前对国电转债重视不足。

行业层面上，电力行业迎来业绩拐点，长期看电弱煤强的状况正在好转并带来电力企业景气度的回升。但难比03-06年，企业自主提升盈利能力的能力在缩减。至于降息影响，电力板块是最大受益者，国投受益最显着。电力股在中报兑现前面临的风险点较少，中期有望震荡上行，但短期要提防冲高后的震荡。

基于我们对正股的分析，加上转债本身估值尚可接受，电力转债中长期看仍值得重点配置。

不过，在当前位置追涨存在一定的风险，对交易能力的要求较高，建议低仓投资者逢调整逐步增持。而仓位较重投资者，可以考虑在冲高过程中少量（比如1/3或1/2的仓位）减持尝试把握波段机会。

个券方面，三只电力转债长期表现都有可期待之处，我们的排序仍是国投、国电、川投转债。其中，基于对转债估值和正股业绩高成长故事，我们更强调国投转债的配置价值。但该转债中期业绩难以超预期，制约其表现的空间。

国电转债在我们看来最适合把握短期交易性机会。建议投资者开始在冲高中予以部分减持，而煤价走势是把握交中金公司研究易性机会的重要指标。川投转债估值风险高，我们对其看法偏谨慎。(完)

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