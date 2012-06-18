〔日本股市〕日经指数早盘升至一个月高位,因希腊忧虑缓解

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透东京6月18日电---日本股市日经指数.N225回吐盘初升势,但早盘结束时仍创下一个月高位,此前希腊支持援助协议的政党赢得议会微弱多数席次,避免了该国无序退出欧元区的可能.
日经指数早盘上涨1.76%,至8,720.27点,为5月23日以来最高,早盘一度上涨2.3%.
"不幸的是,这只是一波由空头回补推动的短暂升势,仅此而已,"三菱UFJ摩根士丹利高级投资策略部门的总经理藤户则弘表示,"欧元区危机不只限于希腊,若获胜政党不改善希腊人的生活状况,民众将转而支持(反对援助的)左翼激进联盟党,我们将又回到原地."
金融类股上扬,因希腊短期形势趋于明朗.野村控股(8604.T)和大和证券(8601.T)分别攀升2.2%和2.3%.三菱UFJ金融集团(8306.T)上涨2.8%,野村证券周五调高其目标价,并重申买入评级.
东证股价指数.TOPX上涨1.6%,至738.46点,为5月17日以来最高,但成交清淡,仅为90日均值的37.1%.(完)
--编译 丁琦;审校 戴素萍
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