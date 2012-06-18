〔日本股市〕日经指数早盘升至一个月高位,因希腊忧虑缓解

"不幸的是,这只是一波由空头回补推动的短暂升势,仅此而已,"三菱UFJ摩根士丹利高级投资策略部门的总经理藤户则弘表示,"欧元区危机不只限于希腊,若获胜政党不改善希腊人的生活状况,民众将转而支持(反对援助的)左翼激进联盟党,我们将又回到原地."