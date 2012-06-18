〔中国债市动态〕希腊危机现缓和迹象压制现券表现,中长端收益率上行

路透上海6月18日电---中国银行间债市周一现券走势偏弱.全球瞩目的希腊大选尘埃落定,支持财政紧缩的政党赢得此次选举,希腊退出欧元区的担忧缓和,全球股市和大宗商品市场普涨,国内债市则随着避险情绪减弱而承压,中长端收益率上行.

交易员并指出,现券收益率在盘初一度上冲幅度较大,随后升幅有所缩窄,亦显示市场对未来经济基本面以及政策面的分歧较大,债市持续走弱的动力暂不足.

"(希腊大选因素)有点影响,收益率上去后来又回来点,最近一直有分歧,短期估计就这样(维持震荡)了,"上海一银行交易员称.

希腊承诺持续撙节政策的政党周日赢得国会微弱多数席位,击败严拒纾困条件的激进左派,让原本担心金融市场再起风暴的欧元区松了一口气.[ID:nSB1614944]

受希腊选举结果提振,欧元兑美元周一跳升至一个月高点,而亚洲股市则是上涨近2%.[ID:nST0465060]

剩余期限约9.69年的国债120004最新双边报价收益率为CN120004=CFXM为3.4250%/3.4050%,上日尾盘为3.3910%/3.3851%.(完)