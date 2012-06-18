《交易视点》中国拟出短融中票发行额度新规,短期对扩容影响有限--中金

路透北京6月18日电---中国大型投行--中金公司发布中国信用策略周报认为，交易商协会拟允许AA级以上发行人短融中票发行额度互不占用，这将让AA级以上且非央企和央企子公司发行人的发债空间进一步扩大。

从实际情况来看，受今年以来高等级发行人的融资意愿并不强等因素影响,新政策短期内对供给扩容的影响有限。

**短融中票发行额度互不占用,对供给扩容短期影响有限**

交易商协会拟允许AA级以上发行人短融中票发行额度互不占用，即短融中票的总余额理论上可以达到净资产的80%，发债空间进一步扩大。由于协会过去已经允许央企及其子公司发行的短融不占用中票额度，所以本次新规主要影响的是AA级以上且非央企和央企子公司的发行人。

根据我们对符合条件的993家样本发行人的统计，发债空间从原政策的1.63万亿扩大至新政策的5.33万亿，其中短融和中票分别有3.43万亿和1.9万亿的发行空间。以上计算只是发债空间的理论上限，从实际情况来看，我们认为新政策短期内对供给扩容的影响有限。

首先，供给能否增加不仅取决于政策限制，更取决于企业的融资意愿，今年以来高等级发行人的融资意愿并不强，而AAA级发行人的发债空间占上述新空间的比例有40%左右。

其次，新政策对短融的发行空间扩容有利，但对中票的影响并不大，因为后者仍然与公司债、企业债的发行额度互相占用。

我们认为新政策对AA级供给扩容的影响最明显，因为这类发行群体有较强的刚性融资需求，且发债的成本明显低于贷款利率。

**信用利差难以继续缩小，短期获利回吐压力增大**

由于信用利差和评级间利差已经压缩至历史低位，我们认为短期内短融中票收益率进一步下行的空间有限，信用利差难以继续压缩，有可能出现小幅调整。

首先，信用利差降至历史低位与近期供给压力明显较轻有关，我们认为下半年中高等级供给压力仍然较小，但短期看由于7月中票到期量明显低于6月，供需关系可能有一定恶化。

另一方面，资金面通常在6月末会比较紧张，带动短融收益率回升，进而对中长期收益率的进一步下降产生抑制作用，不过较高的期限利差也使得中长期信用债的下滑保护明显增加，持有半年的回报率高于短融的可能性增大。

高收益债方面，从历史关系来看，在5年AA中票维持在5%附近的情况下，交易所高收益债大致应该维持在6.5%附近。

**新券配置建议**

本周新发短融主体评级均为AA及以下，唯一评分达到投资级的是AA兰花，其信用资质在同评级中占优，另外相对投资价值较突出的AA-东方圆和A+浙伟星。蒙高新外部评级偏高，建议投资者回避。

本周新发中票评分基本达到同评级平均水平，资质占优的包括AA+成渝、AA临矿和南山集。AA桂有色由于现金流持续净流出，债务负担显着提升，评分从下调至4-，是本周唯一评分低于同评级平均水平的中票。

新发非城投企业债中，江苏国信债定价与中票和交易所可比券接近，主要是资质良好的稀缺性价值。

新发城投债发行利率大多在7%附近甚至更高，明显好于目前二级6.5%左右的水平，可望获取较大的一二级利差。重点推荐实际资质较好的仪征债、江阴城投债和合海恒债，芜湖经开债1、嘉兴经投债也可选择。新发公司债中，投资级中兴和国电具有较强的稀缺性，投机级的海药评级偏高。

**评级调整**

本周有2家发行人涉及正面评级行动，中金评分均维持不变。(完)

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