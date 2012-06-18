〔中国货币市场〕14天期以内回购利率下行,明国库现金定存招标将续注资

路透北京6月18日电---中国银行间市场14天期以内质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一下行,七天和隔夜几无期限利差.业内人士表示,上周五法定存款准备金率清算给市场注入了一定的流动性,另资金利率亦或受到机构引导.

业内人士并指出,周二将进行的国库现金定存或进一步改善市场短期流动性;但年中考核在即,加之外汇占款增长预期难言乐观,中期机构或仍应谨慎.

"今天资金情况比上周要稍微宽松一些吧!...可能有人为的因素在里面,所以(七天利率)水平不太正常.可能一早有倒量的现象,影响了市场价格.七天和隔夜利率理论上是应该有点差的."上海一券商交易员称.

她并称,考虑到14天期业已跨月,她倾向于认为14天期回购当前水平较上周更加合理,而七天与隔夜间存在30到40个bp的点差或比较合适.

目前,七天期质押式回购加权利率和隔夜品种利差约在1个bp左右,上个交易日约为16个bp.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.本月5日,因商业银行5月末曾普遍突击拉入存款以应对各种考核,机构补缴准备金较多,市场普遍预计,本月15日(上周五)清算时有相当数量的退款.

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍仅申报了28天和91天期两种正回购需求.[ID:nSB1615130]

中国财政部和人民银行将于周二进行中央国库现金管理商业银行定期存款招投标,操作量600亿元人民币,期限三个月(91天).业内人士表示,此次操作并非接续先前到期的操作,故会为市场提供等量资金.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:09 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5512 2.5674 -1.62 3,700.92

七天CN7DRP=CFXS 2.5588 2.7321 -17.33 514.07

14天CN14DRP=CFXS 3.0944 3.4219 -32.75 148.63

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5468 2.5709 -2.41 958.29

七天CHICNY7D=CFXS 2.6099 2.7447 -13.48 67.90

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