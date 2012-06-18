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市场报道 | 2012年 6月 18日 星期一 12:12 BJT

《汇市简讯》澳元/美元费波纳奇阻力位守住,若突破将上看云区底部

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* 涨势在1.0135受阻,是4月/6月跌势的61.8%回档位

* 东京投资者的澳元/日圆卖盘施压

* 55日均线1.0091构成盘中底部

* 亚洲股市上涨，标准普尔指数期货涨0.55%

* 若突破1.0140,则上看云区底部1.0186(完)

--编译 张涛;审校 田建华

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