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市场报道 | 2012年 6月 18日 星期一 12:42 BJT

《企业看点》--6月18日财务活动报导摘要

路透6月18日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 英国金融时报周日报导,安盛私募股权投资公司(Axa Private Equity)从外部投资者处筹得71亿美元,成为面向有意出售股权投资者的最大一支基金.[ID:nL1E8HH5BY]

* 英国金融时报周日报导,将买入伦敦金属交易所(LME)的香港交易及结算所有限公司(0388.HK)表示,将审视利润可观的金属库存业务,该业务已吸引到高盛(GS.N)和嘉能可(GLEN.L)的投资.[ID:nL5E8HHA0F]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 白云; 审校 高琦

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