《交易视点》中国信用债市场短期可能步入震荡行情--中信证券

路透北京6月19日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)(6030.HK)最新信用产品周报认为，从市场交易看，未来资金面相对宽松但存在一些扰动因素，包括城投债在内的信用债市场在短期内可能步入震荡行情。

此外，中国交易商协会拟推出的短融、中票发行额度互不占用,将会提升企业发债空间，但由于AA及以上且非央企的企业债券余额多数尚未达净资产40%上限，因此短期对信用债扩容的推动作用相对有限。

**短融中票进入震荡行情**

上周资金面仍然保持相对宽松状态，但在某些时点易受信贷放量、准备金缴存、季末时点等因素影响，从未来趋势看，在资金面相对宽松但存在一些扰动因素的情形下。

自5月以来大幅下行、有一定超调的短融收益率可能保持震荡走势，收益率下降空间极为有限，重心会小幅上移，近期仍然需要关注半年末时点因素对资金面和短融市场可能会形成的冲击。

对中票收益率的未来走势，从海外经济看，持续挑战市场神经的欧债危机和市场对于全球央行定量宽松的预期的共同作用使得外部因素的不确定性较强，本周需要密切关注希腊大选、欧洲各国的应对策略及美联储会议的结果。

对于国内经济来说，相对疲软的经济增长和持续下降的通货膨胀对于债券市场是相对利好，但明降实升的存款利率、季末时点资金面的波动以及信贷规模可能的放量使得短期内中票市场可能将进入震荡调整。

由于7月份之后随着资金面的逐渐缓解、通胀下行以及可能的降息预期，收益率上升的幅度不会很大，但系统性收益率下降需要严重的超预期事件发生。

**短融中票"双记"政策对供给短期影响不大**

“短融、中票发行额度互不占用”提升企业发债空间，但短期对发行规模的推动有限。

首先，对早已实施“双记”的AAA级央企，其债券余额与净资产比例并未明显高于非央企，因此仅由于“双记”就推动债券发行大幅上升的结论并不成立。

第二，从短融发行看，其规模一直处于较低水平，对于AA评级及以上且非央企的企业，短融与净资产比例只有2.15%，即使不将短融计算在债券发行额度之内，为中长期债券腾出空间也有限，难以支持债券发行大幅上升的推论。

第三，“双记“对短融的影响更大，由于占比较低且发行额度单独计算， AA评级及以上且非央企的企业短融发行规模将会有所上升。

第四，在各级别发行体中，债券余额占净资产比例超过30%的企业仅有20%左右，“双记”的政策对这部分企业影响更大，这部分企业可能会更为积极的拓展发债空间，但从数量上看占比不够大，因此“双记”政策短期影响是局部的而非系统性的。

“双记”确实提升了企业可发行信用债的空间，但由于AA及以上且非央企的企业债券余额多数尚未达净资产40%上限，因此短期对于债券发行规模的推动作用相对有限。

**资金面波动打击城投债杠杆交易热情**

资金面的波动在一定程度上打击了投资者运用城投债加杠杆的热情，上周城投债同样有所调整，短期来看，受半年末资金面趋紧因素的影响，投资者对于城投债的需求可能受到一定抑制，市场继续震荡调整的可能性较高。

同样地，半年末时点过后，资金面将逐渐趋于缓解，同时相对有利的基本面环境可能仍将使得城投债市场有相对较好的表现。(完)

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