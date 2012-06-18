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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 12:40 BJT

《汇市简讯》美元指数料填补至纽约收盘81.62之间的缺口

0425GMT

* 受希腊选举结果影响,开盘有30个点的跳空缺口

* 日线动量指标偏空,小时指标中性

* 亚洲股市走强,标准普尔指数期货涨0.55%

* 波林格区间下档上升,位于81.41,预示反弹

* 至纽约收盘81.62之间的缺口应该得到弥补,然后倾向于走低(完)

--编译 张涛;审校 白云

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