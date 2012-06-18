《国际油市分析》装运伊朗原油的船舶即将投保无门,但油市未予理会

路透6月18日电---再过不到两周,伊朗最大的石油买家将无法再享受伦敦保险市场提供的保障.该市场为全球95%的油轮承保漏油或严重碰撞事故.

除非欧盟出人意料在最后一刻决定放宽制裁,否则欧洲的保险与理赔俱乐部(P&I)自7月1日将无法再为运载伊朗原油的船只承保.

在极端情境下,伊朗原油出口可能在下月暂停,因为海外石油公司承担不起这样的风险,船舶未投保的情况下若发生事故,有可能导致数十亿美元的责任.伊朗是石油输出国组织(OPEC)第二大原油供应国.

这一结果的可能性似乎不大.在日本,立法者料在本月稍晚批准史无前例的政府承保载运伊朗原油船舶的计划.日本是约五分之一伊朗出口原油的买家.

但没有其他国家宣布类似安排.韩国和印度买家都表示,若没有解决方案,他们自7月起将不得不停装新的船货.

但面对这些风险,油市却显得漠不关心.自4月以来,布兰特原油价格下挫超过20%,自2011年初以来首次跌破每桶100美元.据路透一项调查,五名分析师均预计7月以及今年余下时间的伊朗原油出口充其量只会稍微减少.

花旗的Seth Kleinman称,保险问题最初可能影响出口,但市场人士逐渐就会找到应对制裁的门道,之后出口又会增加.

交易商目前的押注是,欧债危机导致的需求减少、沙特原油产量接近纪录高位,以及北美产出激增,将足以抵消去年以来伊朗石油日出口估计100万桶的降幅.

八国集团(G8)亦已明确,一旦供应面临威胁,则可能迅速释放紧急石油储备.

实际上,市场对伊朗因素的看法已由一个极端转向另一个极端.今年稍早他们担心以色列会对伊朗发动军事袭击,但正如一些分析师所警告的那样,现在这种担忧已被自得情绪所代替.

"我们的看法是,伊朗石油出口减少已在很大程度被消化,"荷兰银行能源分析师Hans van Cleef说,"因此7月1日禁令生效对油价的影响将非常有限."

更广泛地说,伊朗核计划高级别谈判达成决议的希望日益渺茫,以及叙利亚动荡引发不稳定性的风险日益加剧,这些因素都可能被低估了.

"我觉得不稳定性比市场所认识到的要严重得多."巴克莱分析师Helima Croft说道.