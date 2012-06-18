《中国基金发行日程表》--6月18日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 易方达量化 易 方 达 建设银行 招商银行、兴业证券等 6/25-7/20 衍伸股票基金 汇添富季季红 汇 添 富 建设银行 农业银行、渤海证券等 6/14-7/20 (首次募集份额目标上限为30亿份,不包括利息折算的份额) 定期开放债券基金 南方润元纯债 南方基金 建设银行 交通银行、宏源证券等 6/18-7/18 债基金 财通多策略稳健 财通基金 工商银行 交通银行、银河证券等 6/11-7/11 增长债券基金 长盛同鑫二号 长盛基金 中国银行 工商银行、中信建投等 6/11-7/6 (有效认购总金额拟不超过50亿元人民币,不包括募集期利息) 保本混合基金 富国高新技术 富国基金 工商银行 建设银行、海通证券等 6/4-6/25 产业股票基金 嘉实优化红利 嘉实基金 中国银行 农业银行、广发证券等 5/28-6/21 股票基金 建信全球资源 建信基金 境内:中国银行 工商银行、中信证券等 5/28-6/21 (募集规模上限为30亿元) 股票基金(QDII) 境外:摩根大通香港分行 纽银稳健双利 纽银梅隆西部基金 建设银行 农业银行、西部证券等 5/24-6/21 债券基金 招商中证大宗 招商基金 工商银行 招商银行、申银万国等 5/21-6/21 商品股票指数分级基金 银华中小盘精选 银华基金 工商银行 中国银行、银河证券等 5/24-6/20 股票基金 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华.(完) --整理 冉莹; 审校 林高丽