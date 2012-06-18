版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 12:46 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索下跌,对冲基金测试央行耐心

0433GMT

* 菲律宾披索是年内迄今表现最好的货币,上涨4.05%

* 对冲基金为近期美元/披索跌势的幕后推手,菲律宾央行基本上没有出手

* 央行可能出手干预以保护出口,出口迄今比较稳定

* 2011年8月初低点41.90是美元/披索的下一道支撑位(完)

--编译 张涛;审校 田建华

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐