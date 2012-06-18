中石油称伊拉克哈法亚油田一期投产

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月18日电---中石油称，伊拉克哈法亚油田一期开始投产，日产能10万桶。
中石油是伊拉克前总统萨达姆被推翻后第一家签署石油服务合同的外国公司。中石油称，该项目投产时间比合同要求提前了15个月。
中石油表示，哈法亚项目二期的前期工作已展开，二期日产能20万桶。
伊拉克2010年与中石油、法国道达尔(TOTF.PA)和马来西亚国家石油公司（Petronas）[PETR.UL]签署合同开发哈法亚油田，服务费为每桶1.40美元，中石油拥有37.5%的权益。
哈法亚油田是中石油作为作业者在海外规模最大的投资项目。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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