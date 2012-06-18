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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 12:57 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比受出口商卖盘打压

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* 美元/印尼卢比在55.45遇到阻力,面临来自出口商等的卖压

* 市场关于印尼央行降息的预期限制卢比涨势

* 迄今交投于55.28-55.45,开盘报55.33

* 预计盘中在55.00-55.50区间交投,最新报55.37-55.40(完)

--编译 张涛;审校 田建华

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