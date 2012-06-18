分析：奥巴马重返亚洲困难重重

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月15日电---最近两周，无论是大国印度，还是小国新加坡，美国与亚洲各国的高层会晤频繁。这彰显奥巴马重返亚太的决心，但也面临重重困难。

尽管叙利亚局势本月严重恶化，奥巴马政府高层仍花了不少时间与亚洲盟友进行会谈。

美国国防部长帕内塔访问了新加坡、越南和印度，奥巴马在白宫会见了菲律宾总统阿基诺，美国国务卿希拉里亦会见了柬埔寨、泰国、印度和韩国外长。

上述几乎所有国家都可能成为引发中美摩擦的引信，其中许多国家与美国一样，担忧中国日渐增长的经济和军事影响力。

位于华盛顿的美国企业研究所的安全专家Michael Mazza称：“这些事件同时发生传递出一个信息，即美国正密切关注这一地区，它对美国来说十分重要，美国还将投入更多资源。”

但Mazza及其它分析人士称，会见和（传递）信息或许是最容易做到的部分。

中国军力迅速扩张且在主权问题上立场坚定，促使奥巴马加力推行亚洲战略。各方将此称为美国战略“东移”、“重返（亚洲）”或“再平衡”。

不过，满足美国合作伙伴预期的工作更为艰难，包括将关注焦点转至政治意愿，而非美国财政赤字。美国还要打消各方逐渐形成的观念：美国正在衰落，中国在逐步崛起。

美国还要顾及印度等亚洲一些民主国家对美国的历史矛盾心态，以及长期盟友日本的政治乱局。

美国国会不太愿意与越南和柬埔寨等人权纪录不佳的国家合作，而这些国家领导人也认为，与美国交往过密存在政治风险。

美国的亚洲战略遭到中国等一些国家的抨击，但尚未经历重大考验。若菲律宾和中国在南中国海的对峙局势演变为军事冲突，美国的亚洲战略将经受检验，毕竟美国与菲律宾之间存在共同防御条约。

**政治摩擦，经济报复**

美国官方表示，其更积极的亚太外交政策“并非针对某个国家”，但基本上未获别国认同，特别是中国。

澳大利亚国立大学的麦金利（Michael McKinley）称：“有关美国驻军澳洲一事，问题是美国如何实现计划，同时又让中国相信，这并非是要遏制中国。中方根本不相信这点。”

但美国的这种说法让亚太国家“吃定心丸”，他们在得到美国安全保证的同时，也不需要牺牲与中国的贸易往来。

马尼拉太平洋战略与评估机构的哈里森（Scott Harrison）称：“若中国的利益遭到践踏，东南亚国家经济可能或已经遭到经济报复。”

中国政府上月宣布，加强对从菲律宾进口水果的质量管控，并削减中国公民赴菲旅游人数。

科科达基金会（Kokoda Foundation）创始人兼防务专家巴贝奇（Ross Babbage）称，许多亚洲国家目前对美国重返亚洲表示欢迎，尽管此举存在激怒中国的危险。

巴贝奇指出：“这些重要的亚洲国家却各有各的打算。”

巴贝奇称，澳大利亚等美国传统盟友已公开支持美国的亚太新战略，而越南等国家保持低调的同时，积极寻求增进与美合作，抗衡中国迅速扩张的军力。

有亚洲安全专家称，美国关注重返亚洲，或为与中国发生南中国海争端摩擦的邻国“壮胆”，但是这或许并非美国的本意。

不谈美国的真实意图，与中国崛起相比，美国的政治僵局、财政赤字和经济增长放缓，都令亚太国家担心美国能否在这一区域保持影响力。

澳大利亚国立大学的麦金利称：“美国实力相对下滑，所以需要众多合作者。”（完）