修正:〔全球金市〕现货金结束六连涨,此前希腊支持救助的党派赢得选举

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
(更正标头为"全球金市")
路透新加坡6月18日电---周一现货金下跌,为七个交易日来首次,因在希腊支持救助的党派赢得选举后,希腊退出欧元区的风险降低,从而削弱黄金的避险魅力.
七国集团(G7)表示,希腊留在欧元区的同时履行承诺"符合所有人的利益".[ID:nSB1614712]
对于较高风险资产兴趣的增长,使得资金从黄金中撤出.现货金XAU=一度跌逾1%至每盎司1,606.49美元的低点.至0359GMT,现货金反弹至1,621.86美元,但仍下跌5.93美元.
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。