修正:〔全球金市〕现货金结束六连涨,此前希腊支持救助的党派赢得选举

路透新加坡6月18日电---周一现货金下跌,为七个交易日来首次,因在希腊支持救助的党派赢得选举后,希腊退出欧元区的风险降低,从而削弱黄金的避险魅力.

七国集团(G7)表示,希腊留在欧元区的同时履行承诺"符合所有人的利益".[ID:nSB1614712]

对于较高风险资产兴趣的增长,使得资金从黄金中撤出.现货金XAU=一度跌逾1%至每盎司1,606.49美元的低点.至0359GMT,现货金反弹至1,621.86美元,但仍下跌5.93美元.