〔中国基金〕5月QFII A股基金业绩平均回升0.13%,资产规模下降--理柏

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透上海6月18日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周一发布月度报告,已公布准确数据的合格境外机构投资者(QFII)A股基金,5月整体平均业绩回升0.13%,表现略逊于国内股票型基金;今年以来平均业绩则扬升9.85%,表现略优于国内股票型基金.
根据理柏最新的资产数据分析,整体QFII A股基金5月总资产规模初值,较4月修正后终值101.28亿美元回落8.1%至93.16亿美元,市场信心5月明显转趋谨慎.
5月海外股市普遍回落,特别是港股上月重挫,合格境内机构投资者(QDII)基金业绩不尽理想,所有QDII基金上月平均业绩下跌7.03%;今年以来QDII基金平均业绩回落1.27%,明显落后于国内股票基金.
5月中国股票型基金平均业绩上涨1.71%,明显跑赢于大盘.上证综指.SSEC上月下跌1.01%.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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