《交易视点》中国利率债短期走势取决于海外风险偏好变化--中信证券

路透北京6月19日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)(6030.HK)最新利率市场周报认为，市场仍将延续阶段性震荡筑底的行情，短期走势则主要取决于海外风险偏好的变化。如果希腊能够留在欧元区内，同时美联储也推出新一轮QE，那么市场风险偏好将上升。

在具体策略上，短期内建议交易型机构降低杠杆，控制利率产品仓位，等待收益率上行之后的交易机会。

**6月新增贷款或在9,000-1万亿,CPI有望低于2.5%**

5月份新增信贷规模有所回升。5月份新增贷款达7,932亿，与我们8,000亿的预测值较为接近。

预计6月份的新增信贷规模很可能落在9,000-10,000亿的区间。后续贷款能否放量取决于房地产开发贷款和融资平台贷款的限制能否松绑。

6月份CPI有望回落至2.5%以下。6月份前两周食品价格继续下跌，我们预计6月份CPI食品环比下行至-1.2%左右，而非食品环比在-0.1%左右。

因此6月份CPI环比大致为-0.4%，同比进一步下行至2.3%附近。预计7月份CPI同比将回落至接近2%的水平，三季度CPI同比都将在低位徘徊，最低值有可能跌破2%。受翘尾因素影响，四季度CPI同比将小幅上升。

**市场研判**

对利率产品而言，当前利空的因素主要有两点：（1）继5月份新增信贷规模回升后，6月份有望进一步上升，这将增强经济回升的预期。

（2）如果央行在6月份不下调准备金率也不采取逆回购的措施，月底资金面将继续趋紧，这将影响市场需求，尤其是短期内中长期品种发行较多，很容易形成一级发行带动二级市场利率走高的情形。

而利多的因素有以下几点：（1）三季度CPI同比继续下行，个别月份CPI同比可能跌破2%，因此央行在三季度很可能再次降息，降息预期对利率产品构成一定支撑。（2）欧债危机仍可能继续恶化，触发全球避险情绪上升。（3）如果资金面明显趋紧，央行随时可能下调存款准备金率。

总体而言，我们认为市场仍将延续阶段性震荡筑底的行情，在经济增长没有显着回升前，利率产品收益率缺乏大幅上行的基础。

短期来看，利率产品的走势主要取决于海外风险偏好的变化。希腊选举后能否组成新政府以及美联储议息会议都是本周市场关注的焦点。如果希腊能够留在欧元区内，同时美联储也推出新一轮QE，那么市场的风险偏好将上升。

因此，策略上，短期内建议交易型机构降低杠杆，控制利率产品仓位，等待收益率上行之后的交易机会。具体指标上，可以参考欧元兑美元汇率的走势。(完)

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