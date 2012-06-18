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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 13:30 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--6月18日

路透上海6月18日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年6月18日-6月21日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

    6/18      深     天壕节能   300332         8,000        8.18       51.13      国泰君安  6/21
    6/19      深     兆日科技   300333         2,800       23.00       31.51      平安证券  6/25
    6/21      深     亿 利 达   002686   不超过2,267        --           --       国金证券  6/27
    6/21      深     津膜科技   300334   不超过2,900        --           --       中信建投  6/27
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  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金792.56亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1615752]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注 

  汇添富季季红     汇 添 富      建设银行     农业银行、渤海证券等     6/14-7/20 (首次募集份额目标上限为30亿份,不包括利息折算的份额)
  定期开放债券基金

  南方润元纯债     南方基金      建设银行     交通银行、宏源证券等     6/18-7/18
  债基金 

  财通多策略稳健   财通基金      工商银行     交通银行、银河证券等     6/11-7/11   
  增长债券基金

  长盛同鑫二号     长盛基金      中国银行     工商银行、中信建投等     6/11-7/6 (有效认购总金额拟不超过50亿元,不包括募集期利息)
  保本混合基金

  富国高新技术     富国基金      工商银行     建设银行、海通证券等     6/4-6/25
  产业股票基金

  嘉实优化红利     嘉实基金      中国银行     农业银行、广发证券等     5/28-6/21 
  股票基金

  建信全球资源     建信基金 境内:中国银行     工商银行、中信证券等     5/28-6/21 (募集规模上限为30亿元)          
  股票基金(QDII)            境外:摩根大通香港分行

  纽银稳健双利  纽银梅隆西部基金 建设银行     农业银行、西部证券等     5/24-6/21
  债券基金

  招商中证大宗     招商基金      工商银行     招商银行、申银万国等     5/21-6/21
  商品股票指数分级基金 

  银华中小盘精选   银华基金      工商银行     中国银行、银河证券等     5/24-6/20 
  股票基金  
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体        规模      期限     债券类型        缴款时间              备注
                 (亿元)  

  财政部           269.4     1年     记账式国债       6/14-18 
  青岛等七省市     206       3年     固息地方政府债   6/18-19  
  财政部           150      九个月   贴现国债         6/18-6/20
  财政部           300      10年     记账式国债       6/21-25         为今年第九期10年品种续发  
  国开行           200      10年     浮息金融债       周一            一年定存基准
  电力投资集团      60      九个月   超短期融资券     周二 
  中国铝业公司      60      三个月   超短融           周三
  中粮集团          50      九个月   超短融           周三 
  中船工业集团      60      10年     中期票据         周三                                                         
  中信银行         200   10/15年     固息次级债       周四            第5/10年末附有发行人选择权
  (601998.SS)(0998.HK)
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期      正回购到期        合计

    --             800            800
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  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元)
  国开行            固息金融债         100           上周六(16日)

  注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周四(周五为端午假期).
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  3.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股)    发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日

  苏大维格    1,550         20.00        --          --                --      6/15   6/20
  天壕节能    8,000          8.18        --          --                --      6/18   6/21
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  4.国库现金定期存款招标
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      期数        金额(亿元)       期限       起息日     到期日

  2012年第六期       600          三个月      6月19日    9月18日
  ========================================================================================(完)

  --整理 康熙泽/冉莹; 审校 李宏薇

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