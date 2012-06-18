《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--6月18日

路透上海6月18日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年6月18日-6月21日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/18 深 天壕节能 300332 8,000 8.18 51.13 国泰君安 6/21 6/19 深 兆日科技 300333 2,800 23.00 31.51 平安证券 6/25 6/21 深 亿 利 达 002686 不超过2,267 -- -- 国金证券 6/27 6/21 深 津膜科技 300334 不超过2,900 -- -- 中信建投 6/27 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金792.56亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1615752] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 汇添富季季红 汇 添 富 建设银行 农业银行、渤海证券等 6/14-7/20 (首次募集份额目标上限为30亿份,不包括利息折算的份额) 定期开放债券基金 南方润元纯债 南方基金 建设银行 交通银行、宏源证券等 6/18-7/18 债基金 财通多策略稳健 财通基金 工商银行 交通银行、银河证券等 6/11-7/11 增长债券基金 长盛同鑫二号 长盛基金 中国银行 工商银行、中信建投等 6/11-7/6 (有效认购总金额拟不超过50亿元,不包括募集期利息) 保本混合基金 富国高新技术 富国基金 工商银行 建设银行、海通证券等 6/4-6/25 产业股票基金 嘉实优化红利 嘉实基金 中国银行 农业银行、广发证券等 5/28-6/21 股票基金 建信全球资源 建信基金 境内:中国银行 工商银行、中信证券等 5/28-6/21 (募集规模上限为30亿元) 股票基金(QDII) 境外:摩根大通香港分行 纽银稳健双利 纽银梅隆西部基金 建设银行 农业银行、西部证券等 5/24-6/21 债券基金 招商中证大宗 招商基金 工商银行 招商银行、申银万国等 5/21-6/21 商品股票指数分级基金 银华中小盘精选 银华基金 工商银行 中国银行、银河证券等 5/24-6/20 股票基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 269.4 1年 记账式国债 6/14-18 青岛等七省市 206 3年 固息地方政府债 6/18-19 财政部 150 九个月 贴现国债 6/18-6/20 财政部 300 10年 记账式国债 6/21-25 为今年第九期10年品种续发 国开行 200 10年 浮息金融债 周一 一年定存基准 电力投资集团 60 九个月 超短期融资券 周二 中国铝业公司 60 三个月 超短融 周三 中粮集团 50 九个月 超短融 周三 中船工业集团 60 10年 中期票据 周三 中信银行 200 10/15年 固息次级债 周四 第5/10年末附有发行人选择权 ( 601998.SS )( 0998.HK ) 二.资金投放因素 1.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 -- 800 800 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 国开行 固息金融债 100 上周六(16日) 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周四(周五为端午假期). ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 苏大维格 1,550 20.00 -- -- -- 6/15 6/20 天壕节能 8,000 8.18 -- -- -- 6/18 6/21 ======================================================================================== 4.国库现金定期存款招标 --------------------------------------------------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 起息日 到期日 2012年第六期 600 三个月 6月19日 9月18日 ========================================================================================(完) --整理 康熙泽/冉莹; 审校 李宏薇