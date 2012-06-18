〔中国经济〕近阶段信贷将趋宽松,但降息可能性不大--交行经济学家

* 中国年内再度降息的可能性不大

* 下半年地方融资平台的信贷管控可能会有所松动

* CPI涨幅下降是暂时的,第四季物价可能还会反弹

路透上海6月18日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)首席经济学家连平周一表示,近阶段国内新增信贷方面可能会继续宽松外,中国不太可能采取更为宽松的货币政策,年内再度降息的可能性不大.

他预计,6月国内金融机构新增贷款规模可能达到1万亿元人民币左右,较5月继续扩大;下半年地方融资平台的信贷管控可能会有所松动,部分资质优良的地方融资平台或会获得更多的贷款.

"三季度以后,不会再有更大力度的政策调整,除了地方融资平台信贷可能会适度放松外."他在一新闻会上指出,三季度经济将稳步回升,二季度起国家采取的一些财政及货币政策正在逐步显现效果,未来中国没有必要采取更为宽松的货币政策和更积极的财政政策.

他指出,近期国内的居民消费价格指数(CPI)的下降只是暂时的,第四季国内物价可能还会反弹,而且国内贷款需求较旺,市场利率不会大幅回落.这些都意味着利率政策近期没有必要继续做大的调整,除非海外环境出现不可意料的负面因素.

中国央行稍早公布金融统计数据,5月份金融机构人民币贷款增加7,932亿元,高出市场预期.而中国央行亦自6月8日起首度下调金融机构一年期存贷款基准利率0.25个百分点.花旗、渣打等海外银行之后纷纷发布报告预测,今年中国可能还会降息1-2次.

交通银行周一还发布第11期交银中国财富景气指数,本期指数继续上升3个点至131.三个一级分指标中,除经济景气指数略有下降外,收入增长指数明显增长,投资意愿指数略升.

该指数还显示,小康家庭不动产投资意愿已连续四个月上涨,调查结果显示更多的小康家庭预期房价将会上涨.

交行分析报告认为,虽然房地产调控政策并未明显松动,但出现一些微调,降息之后购房成本下降也会导致一些自住性刚性住房需求进一步释放.总体来看目前全国房地产价格并未明显上升,但成交开始活跃.

交行自2010年10月起,基本每两个月一次发布交银中国财富景气指数.从过去的指数发布情况看,交银中国财富景气指数与与CPI呈明显的反向关系,与工资及就业形势、消费者信心指数呈同向变动关系.(完)