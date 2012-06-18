〔台湾股市〕收升125.67点,科技类股领涨大盘

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透台北6月18日电---台湾股市周一加入其他亚洲市场的涨势收升1.76%,此前希腊的大选结果安抚了对全球金融动荡的担忧.科技类股引领涨势,而钢铁和塑胶类防御股则下跌.
加权股价指数.TWII上涨125.67点,收报7,281.50点.
半导体类指数.TSII涨幅最大,为3.04%;其次是光电类指数.TOPI上涨2.99%.塑胶类指数.TPLI下跌0.96%.
台币兑美元TWD=TP涨0.072台币,报29.859.
台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超9.31亿台币,本月累计卖超256亿台币.[ID:nST0464536]
据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW降为832.74亿台币,上日为972.62亿.(完)
--编译 吴云凌;审校 龚芳
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路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。