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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 14:03 BJT

〔台湾股市〕收升125.67点,科技类股领涨大盘

路透台北6月18日电---台湾股市周一加入其他亚洲市场的涨势收升1.76%,此前希腊的大选结果安抚了对全球金融动荡的担忧.科技类股引领涨势,而钢铁和塑胶类防御股则下跌.

加权股价指数.TWII上涨125.67点,收报7,281.50点.

半导体类指数.TSII涨幅最大,为3.04%;其次是光电类指数.TOPI上涨2.99%.塑胶类指数.TPLI下跌0.96%.

台币兑美元TWD=TP涨0.072台币,报29.859.

台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超9.31亿台币,本月累计卖超256亿台币.[ID:nST0464536]

据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW降为832.74亿台币,上日为972.62亿.(完)

--编译 吴云凌;审校 龚芳

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