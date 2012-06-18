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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 14:15 BJT

《汇市简讯》澳元/美元和澳元/日圆在亚洲时段上冲后回落

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* 澳元/美元在亚洲时段上涨,但受限于61.8%的费波纳奇回档位1.0135

* 宏观基金在上档抛售

* 澳元/日圆在亚洲早盘亦上冲,升破80.00,停止单被触发

* 澳元/美元和澳元/日圆稍后双双回落,短线投机客缩减多仓

* 亚洲股市上涨提供支撑,有欧洲资金流入.(完)

--编译 吴云凌; 审校 隋芬

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