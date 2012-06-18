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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 14:16 BJT

《汇市简讯》欧元/美元再次上扬,1.2750之前仍有卖单

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* 欧元/美元盘初在1.2750之前受限,亚洲盘高位见1.2748

* 宏观基金卖出欧元/美元

* 1.2700之前料有买单,部分与期权相关,今天有大量期权到期

* 1.2750上方有一些停止单,1.2800和5月21日高位1.2825上方有更多停止单 (完)

--编译 杜明霞;审校 王洋

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