〔路透基点〕瑞安房地产调高上海住宅项目贷款中境外贷款规模--RLPC

路透香港6月18日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,瑞安房地产将一笔双币贷款中境外贷款部分的规模从6.5亿港元上调至8.5亿港元(合1.1亿美元).13亿元人民币(合2.05亿美元)的境内贷款规模维持不变.

这次交易目前处于文件审核阶段.

据稍早报导,该贷款获超额认购.渣打银行负责协调这笔子弹式贷款.

境内贷款利率为人民银行基准利率的125%,境外贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码450个基点.

这笔贷款向银行提供150个基点的预付费.

筹得资金将用于上海的住宅项目瑞虹新城.

瑞安房地产曾于4月得到一笔等值3.887亿美元的贷款,瑞士信贷为牵头行.贷款包括2.73亿美元的A批境外定期贷款、1,070万美元B批境外定期贷款,以及5,500万美元的C批境内定期贷款.A、C批贷款含全部费用的最高价码是365个基点,B批贷款为400个基点.所筹款项用于为上海新天地项目的未偿贷款进行再融资.(完)