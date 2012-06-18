佐利克：欧洲在处理债务危机上做得太少太迟

中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林6月17日电---即将卸任的世界银行(World Bank)行长佐立克(Robert Zoellick)表示，欧洲领导人在处理欧洲主权债务危机上做得太少太迟，警告称，欧盟或失去影响力且发展中国家现在面临不断增加的市场不确定性。
在本周末接受欧洲媒体采访时，佐利克敦促欧洲迅速采取行动。
佐利克在接受德国《明镜》周刊(Der Spiegel)采访时表示：“欧洲领导人总是慢一拍，承诺资金总是不足。随后，当资金吃紧时，他们便增加新的流动性。”
佐利克表示，虽然此举会争取到时间，但无助于解决欧元区的结构性问题。
“重要的已不是欧洲人选择什么模式了，他们应迅速选定一个模式。”
“如果欧洲继续犹豫不决，将失去全球影响力。欧洲领导人必须意识到这点。”
他表示，尽管希腊退出欧元区将带来巨大后果，但欧洲不应受制于此。
佐利克还表示，德国应发挥领导作用，继续推动财政和结构改革。
他在接受英国《观察家报》(Observer)采访时表示，发展中国家需准备面对欧元区和金融市场带来的不确定性。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交