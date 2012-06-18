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市场报道 | 2012年 6月 18日 星期一 14:33 BJT

修正:〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元走弱,因希腊大选结果提振风险偏好

(修正标题为"瑞郎兑欧元走弱",以明确文意) 路透苏黎世6月18日电---瑞郎兑欧元周一料会稍稍走弱,在希腊大选降低了欧元区解体的风险之后,风险偏好获得提振. 欧元兑美元短暂触及一个月高位,欧洲股指期货预示欧洲股市将大涨. 希腊承诺持续撙节政策的政党周日可望在大选惊险赢得多数席次,击败严拒纾困条件的激进左派,让全球金融市场松了一口气.选举结果料将是由新民主党带头组成联合政府,但左翼激进联盟党(SYRIZA)支持者走上街头抗议纾困.内政部公布的官方预估数据显示,新民主党得票率料为29.5%,SYRIZA以27.1%居次席.泛希腊社会主义运动(泛希社运)为12.3%.[ID:nST0464804]

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