修正:〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元走弱,因希腊大选结果提振风险偏好

日本股市：日经指数因日圆跌势暂缓而收低，金融股续强
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。
(修正标题为"瑞郎兑欧元走弱",以明确文意) 路透苏黎世6月18日电---瑞郎兑欧元周一料会稍稍走弱,在希腊大选降低了欧元区解体的风险之后,风险偏好获得提振. 欧元兑美元短暂触及一个月高位,欧洲股指期货预示欧洲股市将大涨. 希腊承诺持续撙节政策的政党周日可望在大选惊险赢得多数席次,击败严拒纾困条件的激进左派,让全球金融市场松了一口气.选举结果料将是由新民主党带头组成联合政府,但左翼激进联盟党(SYRIZA)支持者走上街头抗议纾困.内政部公布的官方预估数据显示,新民主党得票率料为29.5%,SYRIZA以27.1%居次席.泛希腊社会主义运动(泛希社运)为12.3%.[ID:nST0464804]
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
路透台北2月16日 - 台湾股市周四小幅收跌，结束连五日涨势。分析师表示，台股先前 频创波段高位后，指数来到压力区，面临获利了结卖压出笼，但未来仍有持续上攻高位的可 能。 台湾加权股价指数 收跌0.29%，至9,771.25点；今日成交初值 为1,06 5.44亿台币，上交易日修正后为1,179.18亿。 分析师表示，9,700-10,000点是指数密集套牢区，指数陷入震荡可以预期，预估台股明 日主要交投区间料在9,700-9,870点。 〞不管是获利了结的卖压，或套牢解套的卖压都会出来。〞凯基投顾分析师张明祥说。 他指出，本波推升台股向上两大原因是：热钱流入，追逐新兴市场股市；以及苹果<AAP L.O>对于今年新款机种的供应链备货潮。目前热钱持续追逐台湾、韩国和日本金融市场，至 于苹果相关供应链厂商也接到订单，不但今年备货期提早一到两个月，且备货量1.1亿支创 史上最高，以因应今年苹果手机上市10年的全新改款。